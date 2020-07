Verona-Spal oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Verona-Spal sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli scaligeri vanno a caccia di una vittoria che manca da sette turni, mentre i ferraresi, dopo il pari contro il Torino, vanno a caccia di un successo per rendere meno amara la retrocessione. . Fischio d’inizio fissato per le ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Leggi su sportface

