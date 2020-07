Verona-Spal, le pagelle: Dimarco, 7,5, è ovunque, Bonifazi va a vuoto, 4,5, (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona *2-0 SPAL *(Di Carmine 11‘) #SSFootball - k_apolo_92 : SS Lazio 2 - 0 Bresica Sampdoria 1 - 4 AC Milan Hellas Verona 3 - 0 SPAL 2013 Sassuolo 5 - 0 Genoa Cagilari 2 - 0 J… - news_ferrara : SPAL SCONFITTA DALL’HELLAS A VERONA - internewsit : VIDEO - Verona-SPAL 3-0, Serie A: gol e highlights della partita - -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Spal

Biancazzurri dominati in lungo e in largo, sotto 2-0 già dopo 12 minuti. L’Hellas si placa dopo la terza rete. Per fortuna lo scempio sta finendo FERRARA. Ad Eupalla piacendo: ultima trasferta di ques ...Tutto fin troppo facile per il Verona di Juric che regola 3-0 una Spal già retrocessa. Gara praticamente in archivio già dopo 11’ grazie alla doppietta di Di Carmine: al 7’ un colpo di testa dell’atta ...