Verona-SPAL, Juric: “Su questa panchina sono cresciuto. Vi spiego il nostro segreto” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Verona batte la SPAL e vola al nono posto in classifica.Il Verona corona una bellissima stagione vincendo anche contro la SPAL grazie alla doppietta di Samuel Di Carmine e la rete di Davide Faraoni, in occasione della penultima giornata di Serie A. Al termine del match il tecnico dei gialloblù, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Hellas Verona Channel esprimendo tutta la sua gioia per la bella vittoria ottenuta e la sua soddisfazione per aver raggiunto il nono posto in classifica. Queste le sue dichiarazioni:"Penso sia un grande successo. Oggi eravamo carichi perché non volevamo finire nella metà di destra. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione: non era facile, perché ... Leggi su mediagol

