Verona-Spal, i convocati di Juric: ben nove assenti per gli scaligeri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di questa sera contro la Spal alle 19:30. Rosa decimata dagli infortuni per l’allenatore scaligero che ha dovuto fare a meno di Bocchetti, Lovato, Empereur, Kumbulla, Adjapong, Dawidowicz, Udogie, Danzi, oltre che allo squalificato Rrhamani, Di seguito l’elenco dei calciatori convocati: Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.Difensori: Gunter, Dimarco.Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Badu, Eysseric, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic, Verre.Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo, Pazzini. Leggi su sportface

sportface2016 : #Verona, i convocati di Juric per il match contro la #Spal: difesa decimata, solo due giocatori disponibili - footballdata_fi : ?? @SerieA - 37° giornata ??Mercoledì 29 Luglio ??Ore 19.30 ???'Bentegodi' #Verona ??@DAZN_IT ??@HellasVeronaFC-… - ajurialucas93 : Miércoles ???????? 14.30 Hellas Verona - SPAL 14.30 Udinese - Lecce 14.30 Sassuolo - Genoa 14.30 Sampdoria - Milan 14.… - Fantacalcio : Verona, i convocati per la Spal: Verre ce la fa, Pazzini all'ultima - SerieAScout : It is going to be a busy night; Verona vs Spal Lazio vs Brescia Sampdoria vs Milan Sassuolo vs Genoa Udinese vs Le… -