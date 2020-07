Verona, scoppia bombola del gas in casa: gravissima una bambina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Verona, scoppiata una bombola del gas utilizzata in cucina: una bambina di soli quattro anni è stata scaraventata contro il muro. Situazione molto grave. Una bambina è rimasta gravemente ferita, nella giornata di ieri, dopo il violento scoppio di una bombola del gas, usata per cucinare. A lanciare la notizia, è stato il Corriere Adriatico, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

