Vergogna Genoa, questa squadra merita la B! Anche quest’anno salvata dal biscotto? (Di giovedì 30 luglio 2020) In un campionato in cui i verdetti sono arrivati con molte giornate d’anticipo, ce n’è uno che stenta a venir fuori. Si tratta della terza squadra retrocessa, quella che andrà a fare compagnia a Brescia e SPAL. La lotta salvezza si è ridotta, nelle ultime settimane, a due compagini: Genoa e Lecce. E nella penultima giornata, quella che poteva regalare al Grifone la matematica certezza di giocare in Serie A Anche nella prossima stagione, è arrivato il colpo di scena. I rossoblu di Davide Nicola sono crollati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Addirittura 5-0 il punteggio finale (con i neroverdi che potevano farne 10!). Una squadra impresentabile, presa letteralmente a pallonate da quella di De Zerbi. Il Lecce ha fatto il suo dovere, andando a vincere sul campo ... Leggi su calcioweb.eu

