Ventimiglia, il limbo dei migranti respinti dalla Francia e costretti a dormire in strada: “Campo chiuso per il Covid. E l’assistenza è ostacolata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante il Consiglio di Stato francese e la Corte Europea dei Diritti Umani abbiano ripetutamente evidenziato l’irregolarità delle procedure di respingimento collettivo dei migranti alla frontiera franco-italiana, i militari francesi continuano a fermare oltralpe e respingere in Italia centinaia di migranti ogni giorno. Uomini, donne e bambini che vengono ammassati senza alcun accorgimento igienico-sanitario in alcuni container a pochi metri dalla frontiera italiana. Poi, una volta espulsi, ritentano più volte l’attraversamento, finendo per aspettare alla città di confine di Ventimiglia. Una situazione difficile che va avanti ormai da anni ma che oggi è resa ancora più grave dall’assenza di strutture di accoglienza. Il centro della Croce Rossa, allestito proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Genova. È una priorità per tanti, perfino per chi, come il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, potrebbe farla partire con una semplice firma. O per il governo, che l'ha inserita, l'ultima volta ...

