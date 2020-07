Venezia-Perugia, probabili formazioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) La partita Venezia-Perugia si disputerà il 31 luglio alle ore 21.00 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia. La gara è valida per la 38esima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Spartiacque decisivo per entrambe le squadre. Il Venezia occupa la tredicesima posizione, a +2 proprio dal Perugia. Per scongiurare il pericolo playoff i lagunari devono necessariamente vincere. Un pareggio o una sconfitta complicherebbero la situazione. Il Perugia di Massimo Oddo attualmente occupa la sedicesima posizione e attualmente è coinvolta nella lotta playout. Per scongiurare complicazioni cercherà la vittoria in un campo molto difficile come quello degli arancioneroverdi. Le altre dietro corrono e non poco, basta pensare solo al Cosenza. Con una ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Venezia-Perugia, probabili formazioni - cadolucky88 : Kèo Venezia vs Perugia – 01/08/2020 – Lucky88 #lucky #lucky88 #bongda #bóng_dá #tin_bóng_dá - ElioClero : #Calcio #SerieB #Venezia è alle porte per il #Perugia. Mister Elio analizza il match de… - giuseppebaratta : @FUORIMANO @AndosOnlus Ciao, eccolo: il giro a tappe con partenza dalla Città di Latina attraverserà il cuore di Ro… - TUTTOB1 : Perugia: domani la partenza per Venezia -