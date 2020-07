Vecchio Pellegrini, ascensore rotto: ingessato sale il 4° piano a piedi. Ma l’Asl: C’erano percorsi alternativi (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è un ascensore rotto e un paziente con una gamba ingessata è costretto a salire al quarto piano dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per il controllo all’ambulatorio ortopedico. È un video su Facebook, come riportano alcuni quotidiani locali, a scatenare le polemiche su un caso di malasanità. L’uomo, stando alle immagini, si è trascinato per le scale fino al quarto piano, con un piede ingessato, accompagnato dalla moglie, che ha ripreso la scena con il telefonino, e dal figlio. Ma l’Asl Napoli 1 centro che fa sapere di aver svolto già un’indagine interna precisa: “C’erano percorsi alternativi, il paziente non ha chiesto informazioni. Le ... Leggi su ildenaro

NotizieFrance : Napoli, ospedale vecchio Pellegrini: ascensore rotto e il paziente sale trascinandosi sulle scale - Ales_Pellegrini : Il vecchio e il mare. ?? #sea #home #polignanoamare #hemingway #sun #happydays @ Polignano a Mare - Notiziedi_it : Napoli, ospedale vecchio Pellegrini: ascensore rotto e il paziente sale trascinandosi sulle scale - occhio_notizie : Il video che fa discutere - francofri : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Vecchio Pellegrini, ascensore rotto e il paziente sale trascinandosi sulle... -

Ultime Notizie dalla rete : Vecchio Pellegrini Vecchio Pellegrini, ascensore rotto: ingessato sale il 4° piano a piedi. Ma l'Asl: C'erano percorsi alternativi Il Denaro In ospedale l'ascensore è rotto: si trascina sino al quarto piano con la gamba ingessata

Causa ascensore rotto, a Napoli un signore con la gamba ingessata - e la mascherina - si trascina per le scale sino al quarto piano dell'Ospedale Vecchio Pellegrini del capoluogo partenopeo, per una ...

Si trascina per le scale fino al quarto piano con gamba ingessata

Milano, 29 lug. (askanews) - Causa ascensore rotto, a Napoli un signore con la gamba ingessata - e la mascherina - si trascina per le scale sino al quarto piano dell'Ospedale Vecchio Pellegrini del ca ...

Causa ascensore rotto, a Napoli un signore con la gamba ingessata - e la mascherina - si trascina per le scale sino al quarto piano dell'Ospedale Vecchio Pellegrini del capoluogo partenopeo, per una ...Milano, 29 lug. (askanews) - Causa ascensore rotto, a Napoli un signore con la gamba ingessata - e la mascherina - si trascina per le scale sino al quarto piano dell'Ospedale Vecchio Pellegrini del ca ...