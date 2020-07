Varriale: “Il Napoli attacca molto ma ha avuto solo 4 rigori, contro il Barcellona vedremo un’altra squadra” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giornalista Rai Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha commentato una statistica riguardante il Napoli: “solo 4 rigori assegnati al Napoli? E’ un dato stridente visto che gli uomini di Gattuso attaccano molto e sono spesso in area di rigore. A mio avviso, nel match contro l’Inter, l’intervento su Maksimovic meritava di essere rivisto al Var. Credo che contro il Barcellona vedremo finalmente una squadra diversa“. Varriale ha poi analizzato la proposta del presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis: “E’ evidente che ci sia un problema di competitività in Serie A perciò le parole di De ... Leggi su sportface

GuelfoToscano : @fabiocatellani @ArturoMinervini Deve essere inparentato con il nano Varriale. - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Rai, Varriale: “Contro il Barcellona vedremo un altro Napoli” - domysr93 : RT @SalpadrinoT: La polemica sul numero di scudetti della Juve penso che ormai interessi solo ruttosporc, Ziliani, Varriale e i 3stellers.… - Fyx3nty : @ArturoMinervini Imbarazzante cosa,per aver espresso un opinione,io nel mio salotto espongo ciò che voglio...se a t… - barattosicdai : @realvarriale @Inter Varriale è colpa vostra, quest'anno il progetto della figc è stato completato nelle prime 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Varriale “Il La Vargo Film (Imago) compie 10 anni. A tu per tu con il fondatore Alessandro Riccardi. ciociariaoggi.it