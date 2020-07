Vanno a una festa organizzata da alcuni studenti di medicina: 19 medici positivi al Covid-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Almeno 18 anestesisti rianimatori e un altro medico sono risultati positivi al coronavirus dopo aver partecipato a una festa organizzata da alcuni studenti di medicina. Tutti lavorano alla University of Florida Health, una delle principali cliniche universitarie dello stato della Florida, negli Usa, che ora si trova a fare i conti non solo con il focolaio di Covid ma anche con l’improvvisa mancanza di personale specializzato. I 19 medici risultati infetti erano infatti tutti impiegati nei reparti dell’ospedale dove si trovano ricoverati i pazienti Covid più gravi e la cosa ha fatto scoppiare polemiche. Nel mirino delle critiche è finita “l’ingenuità” con la quale i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Vanno una Vanno a una festa organizzata da alcuni studenti di medicina: 19 medici positivi al Covid-19 Il Fatto Quotidiano Glifosate: chi ha paura della verità?

Il 21 luglio sono state presentate, in Senato, mozioni contrapposte circa il destino di glifosate. Da un lato Saverio De Bonis, oggi gruppo misto dopo l'espulsione dal M5S, più firmatari vari; dall'al ...

Il caso è confermato da fonti aziendali; è tutto da chiarire, invece, come siano effettivamente andate le cose.

Nei giorni scorsi (una settimana fa? Dieci giorni?) un Lavoratore addetto da Atena Asm alla conduzione dei mezzi pesanti aziendali si è sottoposto al tampone diagnostico ed è risultato positivo al ...

