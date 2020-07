Valorant: ecco il nuovo agente Killjoy (Di mercoledì 29 luglio 2020) Riot Games annuncia oggi un nuovo agente per Valorant, il suo shooter tattico competitivo 5v5 per PC. Si tratta della tedesca Killjoy, personaggio che utilizza i robot da lei inventati per combattere e che sarà disponibile dal 4 agosto. Inoltre, da questo momento è possibile ascoltare sull'account Spotify ufficiale del gioco la playlist a lei dedicata.La nuova agente è un personaggio che utilizza i robot di sua invenzione per fronteggiare i nemici e acquisire il controllo del campo di battaglia. Tra le sue abilità troviamo la sua fidata torretta, con la quale potrà tenere sotto controllo ampie sezioni dell'arena e il letale Nanosciame, ovvero dei piccoli nanobot che andranno ad inseguire il primo nemico a portata. Il nuovo agente ... Leggi su eurogamer

