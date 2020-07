Vaccino coronavirus, Russia pronto a lanciarlo entro il 12 agosto! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vaccino coronavirus, è corsa contro il tempo in Russia. Il quarto Paese più colpito al mondo dalla pandemia freme infatti per lanciare il prodotto entro il 12 agosto prossimo. C’è un doppio motivo alla base. Lunedì 10 agosto. O al massimo mercoledì 12. E’ entro una di queste due date che la Russia, nonché tra … L'articolo Vaccino coronavirus, Russia pronto a lanciarlo entro il 12 agosto! proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funzionari russi che sostengono di lavorare a ...Madonna è convinta che la cura contro il Coronavirus esista già da mesi, a causa del suo post Instagram ha censurato la cantante Nella serata di ieri Madonna ha condiviso un video in cui la dottoressa ...