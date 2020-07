Vaccino Coronavirus. Dall’Inghilterra: arriva l’accordo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vaccino Coronavirus in arrivo? Dalla Gran Bretagna arriva la notizia dell’accordo per il numero di dosi: 60 milioni. Quando saranno disponibili? L’emittente inglese SkyNews lancia la notizia: il Governo britannico ha raggiunto un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline (Gsk) per la fornitura di 60 milioni di dosi di Vaccino per il Coronavirus. Si è al lavoro per ultimare la cura anti Covid: stando a voci autorevoli potrebbe arrivare entro fine anno se la fase di sperimentazione dovesse proseguire continuando a dare risultati incoraggianti. Per ora la cura che si sta sperimentando all’Università di Oxford è quella che dà le migliori garanzie. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

fattoquotidiano : Coronavirus, Fauci su La7: “Con l’inverno in Italia seconda ondata possibile ma non inevitabile. Vaccino? Forse pro… - Adnkronos : #Trump: '#Vaccino potrebbe essere approvato molto presto' - ilpost : Attenzione: il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, BORIS JOHNSON PRENOTA ALTRE 60 MILIONI DI DOSI – SCACCABAROZZI: SONO OTTIMISTA...… - BluDiChina : Sai cosa devono farci col #vaccino? un bel siringone grosso come un cetriolo, un velo di vaselina e... FLIPPETE!… -