Vaccino anti Covid, la ricercatrice italiana pronta a farsi iniettare il virus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al momento è una proposta, un’offerta per la scienza. Agnese Lanzetti, 31 anni, è nata ad Asti ed è una ricercatrice che si occupa di Biologia dell’evoluzione, in particolare di cetacei. Dopo la laurea all’Università di Pisa ha passato 5 anni negli Usa con un dottorato di ricerca all’Università di San Diego, in California. Qualche mese fa è rientrata e, proprio durante la permanenza in Italia, ha firmato un appello proponendosi come volontaria per il test del vaccino anti Covid-19. Leggi su vanityfair

