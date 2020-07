USA, Trump ritira dalla Germania 12mila soldati (Di mercoledì 29 luglio 2020) I soldati ritirati da Trump saranno in parte ricollocati anche in Italia. L’annuncio del Pentagono conferma il piano del tycoon, che comprende la Polonia Un ritiro che in realtà nasconde una vera e propria beffa soprattutto per l’Italia. Gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania e riporteranno a casa 6.400 soldati. Il problema, però, è che, nel complesso dei 12.000 stanziati in Germania, ben 5.400 saranno ricollocati in altri Paesi europei, tra cui l’Italia e il Belgio. Ad annunciarlo è stato direttamente il Pentagono, dando seguito alle intenzioni già espresse dal presidente Donald Trump di ridurre la presenza americana in Germania. In Italia, dovrebbero essere ricollocati due ... Leggi su zon

ilpost : Il documentario sull’immigrazione che rischia di diventare un problema per Trump - Agenzia_Ansa : #Usa, consigliere sicurezza nazionale positivo al virus Robert O'Brien e' uno dei piu' stretti collaboratori di Tru… - MediasetTgcom24 : TickTock bandita in Usa, Trump: 'Stiamo valutando' #donaldtrump - AurigaJarl : RT @mittdolcino: NOTIZIA BOMBA: Non solo 1/3 dei soldati USA spostati via dalla Germania, non solo gli F16 oggi sul suolo tedesco vanno ad… - IMoresi : RT @mittdolcino: NOTIZIA BOMBA: Non solo 1/3 dei soldati USA spostati via dalla Germania, non solo gli F16 oggi sul suolo tedesco vanno ad… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Trump Trump sposta ad Aviano gli F16 Usa dalla Germania Corriere della Sera T-Bond: prezzi contrastati, in attesa di audizione Big Tech, Trump minaccia regole con ordini esecutivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - Prezzi contrastati per i titoli del tesoro americano. In attesa dell'audizione di Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple, Sundar Pichai di Google e ...

Usa: Trump minaccia decreti esecutivi su Big Tech se Congresso "non garantirà equità"

New York, 29 lug 19:15 - (Agenzia Nova) - Il presidente Donald Trump ha minacciato di disporre dei decreti esecutivi contro le principali società di Big Tech se il Congresso degli Stati Uniti non ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - Prezzi contrastati per i titoli del tesoro americano. In attesa dell'audizione di Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple, Sundar Pichai di Google e ...New York, 29 lug 19:15 - (Agenzia Nova) - Il presidente Donald Trump ha minacciato di disporre dei decreti esecutivi contro le principali società di Big Tech se il Congresso degli Stati Uniti non ...