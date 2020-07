Usa ritirano 11.900 soldati dalla Germania: andranno anche in Italia. Trump: “Berlino non paga la sua quota alla Nato” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Saranno 11.900 i soldati che gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania. La mossa, già annunciata nei mesi scorsi è stata avallata dal presidente Donald Trump, che ha accolto quanto richiesto dal presidente polacco Andrzej Duda, cioè di aumentare le truppe americane in Polonia. Una decisione che si inserisce nell’ambito della polemica tra Washington e Berlino sulle spese militari e il contributo alla Nato, ancora una volta sottolineata dal tycoon oggi in conferenza alla Casa Bianca. “La Germania non sta pagando la sua giusta quota alla Nato, se ne sta approfittando”, ha detto parlando con i giornalisti. Il piano del Pentagono costerà ... Leggi su ilfattoquotidiano

