Usa, coppia al supermercato con la mascherina con la svastica: Wallmart vieta loro l’ingresso “almeno per un anno”. La videodenuncia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un uomo e una donna sono entrati in un supermercato Wallmart a Marshall, città del Minnesota, indossando una mascherina rossa con il simbolo della svastica. Il fatto è avvenuto, scrive la Cnn, dopo la decisione della catena di rivenditori di obbligare i clienti ad indossare il dispositivo di protezione, in conseguenza alla normativa dello Stato statunitense. Wallmart ha fatto sapere di aver vietato l’ingresso “almeno per un anno” alla coppia. La decisione è stata presa dopo una videodenuncia pubblicata su Facebook da Raphaela Mueller, nata in Germania e pronipote di una combattente nella resistenza tedesca contro il nazismo. Nelle immagini, appunto, un uomo e una donna, sono alla cassa. A quel punto Mueller e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

