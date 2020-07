USA, compromessi di vendita ancora su a giugno (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – In USA continuano ad aumentare le compravendite abitazioni, stando al dato sui compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di giugno, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è balzato del 16,6%, attestandosi a 116,1 punti dai 99,6 punti registrati a maggio. Il dato si mostra migliore delle attese degli analisti che indicavano un +15% e si confronta con un +44,3% registrato il mese precedente. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza

