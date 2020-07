Uomini e Donne, Ludovica Valli: ‘Sto male, ecco perché ogni tanto scompaio’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non è un momento facile per Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne racconta sui social di trovarsi nel bel mezzo di un periodo complicato per lei, fisicamente e psicologicamente. Per questo si sta sottoponendo a una serie di accertamenti e alterna giorni in cui sta bene ad altri in cui ammette di fare fatica anche solo ad alzarsi dal letto. in riproduzione.... Lo sfogo di Ludovica Valli “Sto male, fisicamente e psicologicamente” dice Ludovica Valli, “da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed ... Leggi su tvzap.kataweb

GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - zeroinamore : RT @oscarwildeness: Le donne: subiscono molestie in ogni ambito e denunciano la cosa Gli uomini: LoTtAte PeR lE CoSe ImPorTanTi nOn qUeStE… - maagnetoo : RT @sakatalovebot: i can't believe i have to say this ma gli uomini non sono OPPRESSI dal patriarcato, lo hanno creato loro e sono loro gli… -