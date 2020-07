Unione europea: il regno dello spreco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Viaggi in aerotaxi da 4.000 euro. Quasi 60 milioni a disposizione dei commissari per spese di rappresentanza e missioni varie. Costi amministrativi schizzati alle stelle. A Bruxelles, lockdown e crisi economica non intaccano i privilegi dei burocrati.Il governo va in Europa a battere i pugni per i miliardi del Recovery fund, ma poi è incapace di applicare le direttive. A inizio luglio il numero di infrazioni aperte davanti alla Commissione era il più alto dal 2016.Viste le cifre c'è davvero da incrociare le dita ogni volta che un commissario europeo parte per qualche missione. Nonostante il periodo caldo e complicato del Covid-19, i membri dell'esecutivo europeo non hanno rinunciato ai loro viaggi e alle missioni istituzionali. E fin qui, ovviamente, non ci sarebbe nulla di male. Se non fosse, però, che la prassi è quella di snobbare i voli di linea. ... Leggi su panorama

nzingaretti : La decisione dell’Egitto di prolungare il carcere per #PatrickZaki di altri 45 giorni è una violazione dei diritti… - CottarelliCPI : Ringrazio le Commissioni Finanze e Politiche dell'Unione europea per l'invito ad essere audito mercoledì sul tema d… - pierofassino : In Egitto prolungata di altri 45 giorni la detenzione preventiva di #PatrickZaki in carcere da oltre cinque mesi. C… - g_piacente : RT @DonniniMario: Gli italiani devono prendere atto di essere finiti in mano a pseudo democratici, appoggiati e mantenuti in piedi da una… - MimmaAmbrosio : RT @silviacarducci5: ALLA PROSSIMA DOBBIAMO USCIRE DALL'UNIONE EUROPEA E DA QUESTA GENTE INCOMPETENTE CHE CI USA PER MANGIARSI TUTTO.. E PR… -