Una vittima dei carabinieri di Piacenza: “Montella aggredì anche mia madre” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una vittima dei carabinieri di Piacenza. Il tre aprile l’uomo venne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti: del chilo e mezzo di marijuana che i carabinieri gli trovarono e sequestrarono nella casa dove abitava con i genitori, poco fuori Piacenza, Montella ne trattenne 362 grammi – pesandoli in farmacia per essere più preciso – consegnandoli poi a due suoi pusher di fiducia. Erano entrati nella sua casa per perquisirlo in cerca di sostanze stupefacenti, ma quell’operazione si era ben presto trasformata in un incubo: i tre carabinieri della caserma Levante infatti non si erano limitati a cercare della droga ma l’avevano schiaffeggiato, arrivando anche ad aggredire sua madre strattonandola. Il più violento del gruppo ... Leggi su limemagazine.eu

