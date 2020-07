Una congiunzione astrale per riformare il Fisco in Parlamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sarà anche un caso fortuito ma da alcuni giorni si parla sia di riforme del Fisco che di un ritorno alla centralità del Parlamento. È un buon segnale perché con la crisi sanitaria aveva preso forma in maniera più evidente un certo individualismo decisionale a scapito della collegialità democratica.Le più importanti scelte dei prossimi mesi non potranno essere assunte senza rimettere il Parlamento al centro del processo politico, a maggior ragione nella materia fiscale, che da sempre è il miglior banco di prova per misurare i rapporti di forza tra i poteri dello Stato.Negli stessi giorni, dev’essere una congiunzione astrale, una sentenza della Corte costituzionale (n.158/2020) ha posto fine a un conflitto istituzionale senza precedenti, ... Leggi su huffingtonpost

