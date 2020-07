Un veterano torna in Vietnam con le foto scattate durante la guerra (Di mercoledì 29 luglio 2020) “E bello tornare qui e vedere quanto le cose sono cambiate in questi cinquant’anni”. Un veterano statunitense della guerra del Vietnam torna nel paese e mostra alla gente del posto le foto scattate all’epoca. Leggi Leggi su internazionale

