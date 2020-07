Un vaccino contro il coronavirus funziona nei macachi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ed è un altro importante progresso per il vaccino sviluppato da Moderna in collaborazione con il governo degli Stati Uniti Leggi su ilpost

ilpost : Attenzione: il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - ElezioniUsa : #Vaccino: il vaccino preparato da @Moderna_tx e dal @NIAIDNews ed ora entrato nella fase 3 di test sembra funzionar… - RitaChiaro : RT @ultimenotizie: Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKlin… - steve__drake : @_Karashi_san Ho capito! Io non me ne intendo però, da quello che ho sentito, il vaccino per i virus di tipo RNA no… - blissenoby : RT @ultimenotizie: Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKlin… -