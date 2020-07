Un posto al sole, spoiler 30 luglio 2020: Viola ed Eugenio litigano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda giovedì 30 luglio 2020 su Rai 3? Protagoniste due coppie, quelle formate da Viola ed Eugenio, in piena crisi matrimoniale e quella di Mariella e Guido, invece prossimi alle nozze. Marina e Roberto invece, non riusciranno a trovare un punto di incontro e finiranno per scontrarsi di nuovo. Attenzione anche a Nicotera e al suo rapporto sempre più stretto con Susanna. Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana, c’è stato parecchio caos ai Cantieri. Marina si è trovata in mezzo tra Roberto e Fabrizio e non ha voluto deludere nessuno dei due, anche se prima o poi la Giordano dovrà fare una scelta. Non sono andate meglio le cose ... Leggi su kontrokultura

