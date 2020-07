Un Posto al Sole, oggi 29 luglio: Giulia di nuovo nei pasticci? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 29 luglio 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio in onda su Rai 3 dalle 20.40 circa? Dopo essersi data da fare per far riappacificare Renato e Susanna, Giulia cerca un po’ di pace guardando programmi televisivi di scarsa qualità. Nuova fregatura in vista per la signora Poggi? Tempo di riflessioni per Marina. La Giordano sta ragionando sul proprio futuro aiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

