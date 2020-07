UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 30 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 30 luglio 2020Per Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) è finalmente giunto il sospirato giorno del matrimonio, ma c’è ancora qualcosa che non va come dovrebbe… Eugenio Nicotera (Paolo Romano) mette ancora il lavoro al primo POSTO e Viola (Ilenia Lazzarin) ne soffre sempre di più… Scoppiano una nuova tensione tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), con quest’ultima che appare ormai intenzionata a proseguire per la sua strada… Un POSTO al ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La trama di #domani, #30luglio - faffj5 : @loruman @_deep_x chiunque può taggarsi in un posto senza esserci ... io ad esempio sono sdraiato al sole al Sud, e… - yosperiamochem1 : @realDonaldTrump un posto al sole - pietro30199674 : RT @LisadaCa: DICIAMOCI LA VERITA'...LASCIARE A PIEDE LIBERO UNO STUPRATORE E' ROBA DA MALATI DI MENTE. LA MAGISTRATURA LI LASCIA LIBERI E… - carlossartori19 : RT @LisadaCa: DICIAMOCI LA VERITA'...LASCIARE A PIEDE LIBERO UNO STUPRATORE E' ROBA DA MALATI DI MENTE. LA MAGISTRATURA LI LASCIA LIBERI E… -