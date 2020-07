Un mondo sospeso, una lussuosa casa con una piscina in stile Playboy e preziosi arredi: il famoso Tiki Palace dallo sfarzo all’abbandono [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi, è il Tiki Palace. Collocato sulla Missionary Ridge che sovrasta Chattanooga, in Tennessee, il Tiki Palace è nato come idea di una casa dei sogni da parte di ... Leggi su meteoweb.eu

oiraiDiario : RT @5e5curioso1965: Tutto persiste identico. I loro incontri non producevano nel mondo alcuno scarto. Accadevano in un tempo sospeso. (R. P… - Libellu87858416 : RT @micheleguarino8: Nel mondo esistono tanti posti incantevoli, ma credo senza paura di smentite che la Costiera Amalfitana sia tra le pi… - SakuranboDaruma : RT @5e5curioso1965: Tutto persiste identico. I loro incontri non producevano nel mondo alcuno scarto. Accadevano in un tempo sospeso. (R. P… - 5e5curioso1965 : Tutto persiste identico. I loro incontri non producevano nel mondo alcuno scarto. Accadevano in un tempo sospeso. (… - CasaLettori : RT @GianlucaForesi: Ho atteso che il rumore ruvido del mondo sgocciolasse dentro dentro di me come una pioggia stanca. Mi sono illuso che q… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo sospeso Forse lassù è meglio. Cronache da un mondo sospeso Pdf Gratis - PDF NEWS Carpi Calcio News Sicurezza pubblica, il questore sospende per 5 giorni la licenza a un locale di Loano

Motivi di ordine e sicurezza pubblica: stop all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni nei confr ...

Bilancio non ancora approvato: il prefetto sospende il Consiglio comunale di Belgirate

Sarà il commissario prefettizio Rosario Guercio Nuzio a traghettare il paese del Verbano alle elezioni dle 20 e 21 settembre Sarà il commissario prefettizio Rosario Guercio Nuzio a traghettare il Comu ...

Motivi di ordine e sicurezza pubblica: stop all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni nei confr ...Sarà il commissario prefettizio Rosario Guercio Nuzio a traghettare il paese del Verbano alle elezioni dle 20 e 21 settembre Sarà il commissario prefettizio Rosario Guercio Nuzio a traghettare il Comu ...