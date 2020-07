Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse organico e tempistica e questo è un passaggio della lettera che le regioni hanno inviato al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina in ditta della ripresa della scuola il ministro sta ignorando le regioni mentre sarebbe suo compito confrontarsi con noi per ascoltare e comprendere le stanze dei territori e garantire davvero finita lo studio a tutti ragazzi commenta l’assessore all’istruzione della Regione Piemonte Elena chiorino rendendo noto il contenuto della lettera migranti il leader della Lega Matteo Salvini dimenticato il caso Open Arms vicenda per la quale il Senato dovrà esprimersi domani io avrei reagito ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Latina: #sequestro #antimafia di beni, per un valore di oltre 4 milioni di euro, ad un imprenditore operante… - fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - corgiallorosso : Allarme #Covid, Siviglia-Roma a rischio? I possibili scenari - Calab_Magnifica : Sopralluogo a Catanzaro Lido del consigliere Ursino e dell’assessore Cavallaro con la Sieco -