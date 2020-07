Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza effettuato perquisizioni presso la dama Spa l’azienda diretta dal cognato del governatore Lombardo Attilio Fontana e al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi indagati a bloccare la donazione sarebbe stato l’ufficio legale di aria la centrale acquisti della Regione migranti l’organizzazione internazionale per le migrazioni afferma che i 3 migranti sudanesi sono morti altri quattro sono rimasti feriti per colpi sparati dalla guardia costiera Libica a est di Tripoli poco dopo lo sbarco lo nhbr sollecita un’indagine urgente ieri altri 123 sbarchi a Lampedusa da dove oggi in 200 sarannoa Porto Empedocle in Francia sgomberato Questa mattina un ... Leggi su romadailynews

fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - fanpage : Brasile, 40.000 nuovi casi di Coronavirus e 921 morti - fanpage : Spagna, 905 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il governo: “Focolai associati alla vita notturna” - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Miti_Vigliero : Coronavirus: Pakistan, oltre 1.000 casi nelle ultime 24 ore - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Azzolina: Obbligo mascherine in classe? Decideremo in agosto Fanpage.it Asfalti Brianza chiusa fino ad ottobre

Concorezzo. Asfalti Brianza resterà chiusa fino ad ottobre. Ieri sera il presidente della Provincia di Monza e Brianza, il leghista Luca Santambrogio, ha firmato l'attesa ordinanza che segna una svolt ...

La sua squadra si salva all’ultima giornata: il balletto di Reina sulle note di “La Bamba” è uno spasso

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Concorezzo. Asfalti Brianza resterà chiusa fino ad ottobre. Ieri sera il presidente della Provincia di Monza e Brianza, il leghista Luca Santambrogio, ha firmato l'attesa ordinanza che segna una svolt ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...