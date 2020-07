UFFICIALE - Siviglia, positivo un calciatore al Coronavirus: il comunicato (Di mercoledì 29 luglio 2020) (ANSA) - ROMA, 29 LUG - E' risultato positivo al Coronavirus un giocatore del Siviglia, formazione che il 6 agosto affronterà la Roma negli ottavi di Europa League, a Duisburg. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - Mediagol : Siviglia-Roma: un positivo al Covid nel club andaluso, c’è la nota ufficiale - Mediagol : #Liga, Siviglia-Roma: un positivo al Covid nel club andaluso, c'è la nota ufficiale - sportli26181512 : Roma, il Siviglia annuncia: 'Un calciatore positivo al Coronavirus': Il comunicato ufficiale del club spagnolo, avv… - sportli26181512 : Siviglia, UFFICIALE: un giocatore positivo al Covid. Tra 8 giorni la sfida con la Roma: Brutte notizie in casa Sivi… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Siviglia

A quasi una settimana dalla gara di Europa League in programma a Duisburg giovedì prossimo contro la Roma, il Siviglia si trova a dover fare i conti con il Coronavirus. In una nota diffusa sul proprio ..., a otto giorni dalla sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. La società spagnola, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiarito che il calciatore è stato isolato e so ...