Ue: Epparg, standard eccellenza per promuovere sviluppo prestiti vitalizi in Europa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Labitalia) - La European pensions and property asset release group (Epparg) ha annunciato oggi il lancio degli standard di eccellenza per lo sviluppo in Europa dei prestiti vitalizi (equity release mortgage), e più in generale degli strumenti che consentono di rendere liquida una parte del patrimonio immobiliare (equity release). Epparg ha sviluppato questi standard, conosciuti come gli ‘Epparg 10', attraverso confronti approfonditi con i propri membri e associati, i quali rappresentano oltre il 75% dell'intero mercato europeo dell'equity release. Gli standard hanno come scopo il consolidamento della fiducia e dell'affidabilità dei prestiti ... Leggi su liberoquotidiano

