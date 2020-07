Ucciso da un proiettile vagante nel Napoletano: dopo 6 anni archiviata l’inchiesta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Ucciso, per errore, a 75 anni da un proiettile vagante, dopo sei anni l’inchiesta viene archiviata: non ci sono responsabili. Questa la storia di Mariano Bottari, un anziano signore di Portici ammazzato lo scorso 28 luglio 2014, un omicidio che a sei anni di distanza non ha trovato ancora il suo carnefice. E’ nella giornata di ieri, proprio nell’anniversario della tragica morte, il caso è stato archiviato. Il pm della Dda ha infatti inviato, a quanto riporta oggi Il Mattino, al gip la richiesta di archiviazione per l’omicidio di Mariano Bottari. Una notizia che, a distanza di anni, ha rigettato nello sconforto la comunità ... Leggi su anteprima24

Dopo un’attesa lunga sei anni per l’omicidio di Mariano Bottari le indagini si concludono con la richiesta di archiviazione da parte del pm notificata agli avvocati dei familiari della vittima. La ric ...

Iraq: morto terzo manifestante ucciso in scontri con la polizia a Baghdad

Questa morte è giunta dopo che altri due altri attivisti sono stati uccisi durante le manifestazioni organizzate ... Kadhimi ha chiesto alle forze di polizia di non sparare un singolo proiettile ...

