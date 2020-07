Twitter blocca l’account di Donald Trump Jr. per pubblicazione di materiale disinformativo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Twitter blocca per 12 ore l’account del figlio del Presidente, Donald Trump Jr., dopo che quest’ultimo ha pubblicato un video in cui un medico faceva false affermazioni sulle cure del coronavirus. Inoltre, il medico affermava che le persone non hanno bisogno di mascherine per impedire la diffusione del virus. Twitter blocca l’account di Don Jr. … Leggi su periodicodaily

