Tuttosport: Lozano verso il prestito al Parma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche ieri, a San Siro, Hirving Lozano è partito dalla panchina. Il messicano non ha ancora guadagnato la fiducia di Rino Gattuso. L’allenatore aveva intenzione di provarlo nelle ultime partite di campionato per capire quanto si potesse affidare a lui anche la prossima stagione, ma il rapporto tra i due non è mai decollato. Secondo quanto scrive Tuttosport, Hirving Lozano potrebbe finire in prestito al Parma. Queste le parole del quotidiano sportivo. “Il messicano potrebbe essere girato in prestito al Parma per il patente Gervinho”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Inter-Napoli 2-0: segnano D'Ambrosio e Lautaro, Conte è secondo

MILANO - L'Inter vince 2-0 contro il Napoli a San Siro nel 37° turno del campionato di Serie A grazie alla rete di D'Ambrosio nel primo tempo e al gol bellissimo di Lautaro Martinez nella ripresa. La ...

Inter-Napoli 2-0, il tabellino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva (60' Godin), Barella, Brozovic, Biraghi (79' Young); Borja Valero (88' Eriksen); Lukaku (88' Moses), Sanchez (60' Lautaro Martinez).

