Tuttosport: i bookmaker sono sicuri che Milik andrà alla Juventus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, i bookmaker sono convinti che Milik andrà alla Juventus. “Fino a qualche giorno fa la classifica vedeva un testa a testa tra l’Atletico Madrid e i bianconeri. La società campione d’Italia aveva oscillato tra quota 4,0 e 1,75. I Colchoneros di Simeone erano invece arrivati a 2,25. Un duello che per gli analisti – ha sottolineato un lancio dell’Agenzia di Stampa Giochi e Scommesse – si è definitivamente risolto a favore della Juventus”. Le indiscrezioni raccolte, in effetti, continua il quotidiano sportivo, “riferiscono di una intesa di massima già praticamente trovata tra l’entourage di Milik e la dirigenza bianconera: quinquennale da 4,5 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: i bookmaker sono sicuri che Milik andrà alla Juventus Fino a qualche giorno fa c’era un testa a testa t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport bookmaker

IlNapolista

Juventus, il cerchio si chiude intorno all’attaccante. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono pronti a piazzare il colpo in attacco. Secondo le ultime di mercato Milik-Juventus alla fine si f ...ROMA - Sono passate pochissime settimane dal rinnovo di Gigi Buffon con la Juve per un'altra stagione. E il portierone bianconero non pensa proprio a smettere, anzi. Secondo i bookmaker, infatti, può ...