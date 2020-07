TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik alla Juve: “Scommettiamo?” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La prima pagina di oggi del quotidiano piemontese TUTTOSPORT apre con il mercato e con la questione relativa ad Arkadiusz Milik. “Milik alla Juve, scommettiamo?” C’è chi dà già l’affare per fatto: chiuse le puntate sulla prossima squadra del polacco. “In effetti è già stata trovata l’intesa tra il club e l’attaccante. Da definire le contropartite per il Napoli”, si legge. Nella serata di San Siro, contro l’Inter, il centravanti è stato forse il peggiore in campo. Appare evidente che la prima punta di peso non faccia al caso del gioco di Gennaro Gattuso, che attende impaziente l’arrivo di Victor Osimhen. Da mesi la Juventus stava proponendo Federico Bernardeschi al ... Leggi su calciomercato.napoli

