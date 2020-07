Tutti gli sprechi dell’Europa. Come usano (male) i nostri soldi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non solo gli italiani! Anche ai vertici alti europei gli sprechi sono all’ordine del giorno nonostente il periodo complicato del Covid-19. Così tra una riunione e l’altra, mentre decidono con quale strumento finanziario a debito, tra i diversi presenti nel ventaglio, tirare la cinghia, soprattutto alle finanze italiane, e quale nome dargli -perchè alla fine di questo si tratta, il meccanismo è lo stesso per Tutti- i membri dell’esecutivo europeo non rinunciano alle comodità di lusso. La norma è ‘snobbare i voli di linea’ e prediligere i cosiddetti aerotaxi, voli charter privati. In 4 mesi, da dicembre 2019 a marzo 2020, solo la Von der leyen ha speso in missioni oltre 56mila euro. C’è chi supera perfino la stessa presidente, Come l’alto rappresentante ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : #Salvini: Volete prolungare lo #statodiemergenza, siete gli unici in Europa. O non hanno capito niente tutti gli al… - marcocappato : Che in Parlamento non si discuta di #eutanasia va bene quasi a tutti: i 'favorevoli' si nascondono dietro i giudici… - nzingaretti : Condivido in pieno quanto detto dal Presidente @GiuseppeConteIT sullo #statodiemergenza. Una misura utile: nessun a… - RaiolaGioielli : Un universo di combinazioni con gli orecchini Click a partire da € 10 ?? Scoprili tutti ???? - pastaIpesto : se tu hai bisogno di sentirmi tutti i giorni allora io e te non possiamo essere amici perché evidentemente non hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Autostrade, code e disagi. Tutti gli aggiornamenti Il Secolo XIX Scuola, Azzolina: "Riapertura certa a settembre. Stanzieremo 2,9 miliardi di euro"

(Teleborsa) - "A settembre la scuola riparte, lo dico in aula a tutte le famiglie che spesso sono travolte da toni apocalittici". Ad affermarlo con certezza è il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzoli ...

Hideo Kojima nella giuria del Festival di Venezia

Il grande amore per Hideo Kojima per il cinema è un fatto ormai noto anche oltre gli ambienti videoludici ... E' sicuramente un grande onore per uno dei creatori di videogames che più di tutti ha ...

(Teleborsa) - "A settembre la scuola riparte, lo dico in aula a tutte le famiglie che spesso sono travolte da toni apocalittici". Ad affermarlo con certezza è il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzoli ...Il grande amore per Hideo Kojima per il cinema è un fatto ormai noto anche oltre gli ambienti videoludici ... E' sicuramente un grande onore per uno dei creatori di videogames che più di tutti ha ...