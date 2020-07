Turismo, il lockdown costa 65 milioni «Bergamo, ora segnali di ripresa» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il report. Nei primi sei mesi del 2020 un calo del 60% delle presenze. A picco anche le assunzioni nel settore. «Ma il mercato si può riattivare». Leggi su ecodibergamo

GvLive : Turismo a singhiozzo più dannoso del lockdown? Si riflette se la riapertura comporti non solamente rischi per la sa… - SIMONA14084790 : RT @MontefioreRn: Un pò di jazz....Serata anni 20 nella corte @MontefioreRn SABATO 1 AGOSTO ORE 21 Posti Limitati, Ingresso euro 12. Info 0… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: Oggi sono stati resi noti i dati @federalberghi #Turismo in ginocchio. Come fanno le strutture alberghiere chiuse duran… - MauroAnnunziata : RT @AntonioDePoli: Oggi sono stati resi noti i dati @federalberghi #Turismo in ginocchio. Come fanno le strutture alberghiere chiuse duran… - AntonioDePoli : Oggi sono stati resi noti i dati @federalberghi #Turismo in ginocchio. Come fanno le strutture alberghiere chiuse… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo lockdown Turismo post lockdown in Sicilia: "Dati buoni, qui anche vacanzieri dall'estero" Giornale di Sicilia Conte, superpoteri fino a ottobre

Il governo chiede il prolungamento dello stato di emergenza per il Covid-19 fino ad ottobre, forse il 15, ma la data precisa sarà indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. «Pur in assenza d ...

Turismo a singhiozzo più dannoso del lockdown?

Si riflette se la riapertura comporti non solamente rischi per la salute pubblica ma anche economici. Il turismo spagnolo ultima vittima del caos dovuto all’incertezza Se giugno è stato l'inizio di "r ...

Il governo chiede il prolungamento dello stato di emergenza per il Covid-19 fino ad ottobre, forse il 15, ma la data precisa sarà indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. «Pur in assenza d ...Si riflette se la riapertura comporti non solamente rischi per la salute pubblica ma anche economici. Il turismo spagnolo ultima vittima del caos dovuto all’incertezza Se giugno è stato l'inizio di "r ...