Turchia: passa legge anti social media (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA-AFP, - ANKARA, 29 LUG - Il parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social media. Giganti come Facebook, Twitter e Youtube d'ora in ... Leggi su corrieredellosport

HuffPostItalia : Erdogan ti osserva. In Turchia passa legge anti social media - SkyTG24 : Turchia, passa la legge anti social media: ci sarà un maxi controllore - iconanews : Turchia: passa legge anti social media - nigno11 : RT @HuffPostItalia: Erdogan ti osserva. In Turchia passa legge anti social media - Aldebaran_4 : RT @SkyTG24: Turchia, passa la legge anti social media: ci sarà un maxi controllore -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia passa

Rai News

(ANSA-AFP) - ANKARA, 29 LUG - Il parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social media. Giganti come Facebook, Twitter e Youtube d'ora in ...Il parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social media. Giganti come Facebook, Twitter e Youtube d'ora in avanti dovranno avere un refe ...