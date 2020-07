Turchia, legge anti social media: la proposta di Recep Tayyip Erdogan (Di mercoledì 29 luglio 2020) Proviene dal partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, Akp la proposta di legge circa il controllo e la limitazione dell’uso dei social media in Turchia In Turchia i social media verranno controllati dal Parlamento. La notizia di quest’oggi ha come protagonista una controversa legge che consentirà al governo turco un maggior controllo sui network. Ad un referente verrà dato il compito di vigilare su i contenuti e ne deciderà la rimozione o il lasciapassare in base alle norme vigenti in materia. La proposta di legge è un’idea del presidente Recep Tayyip ... Leggi su zon

amnestyitalia : #Turchia: approvata la Legge su Internet. Ora è aumentato enormenente il potere del governo di censurare contenuti… - ilpost : Il parlamento turco ha approvato la legge che permetterà al governo maggiore controllo sui social network - HuffPostItalia : Erdogan ti osserva. In Turchia passa legge anti social media - sonoclaudio : @Moonlightshad1 Interessante la tempistica della riproposizione del #Renzi_pensiero, Cristina ?? Perché in queste or… - fguzzardi : #Turchia, passa la legge anti social media. Amnesty: 'È censura' -