Turchia, commuove il Trabzonspor: ecco il video per celebrare la Champions League (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo aver chiuso una grande stagione al secondo posto della Super Lig, il Trabzonspor ha deciso di festeggiare il ritorno in Champions League, preliminari permettendo, con un bellissimo VIDEO di presentazione della nuova maglia per l’annata 2020/2021. Nel VIDEO, molto toccante, che è stato pubblicato nei social della squadra, un padre disegna la maglietta della squadra sulla coperta della figlia disabile. Nonostante sia stato pubblicato soltanto ieri sera, lo spot è diventato subito virale e sta rapidamente conquistando il cuore di tutti i tifosi nel mondo, non solo quelli del Trabzonspor. Insomma, comunque vada la prossima campagna d’acquisto del kit 2020/2021 e in generale la stagione ormai alle porte, i ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Turchia Il #Trabzonspor ha deciso di festeggiare il ritorno in Champions League con un commovente video di prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia commuove Turchia, commuove il Trabzonspor: ecco il video per celebrare la Champions League (VIDEO) Sportface.it Turchia, commuove il Trabzonspor: ecco il video per celebrare la Champions League (VIDEO)

Dopo aver chiuso una grande stagione al secondo posto della Super Lig, il Trabzonspor ha deciso di festeggiare il ritorno in Champions League, preliminari permettendo, con un bellissimo video di prese ...

Caterina Balivo, l'annuncio a sorpresa su Instagram: «Ad agosto lascio i social». Cosa sta succedendo

Caterina Balivo, l'annuncio a sorpresa su Instagram: «Ad agosto lascio i social...». Cosa sta succedendo. La conduttrice campana sta trascorrendo qualche giorno al mare con i figli, la sorella Frances ...

Dopo aver chiuso una grande stagione al secondo posto della Super Lig, il Trabzonspor ha deciso di festeggiare il ritorno in Champions League, preliminari permettendo, con un bellissimo video di prese ...Caterina Balivo, l'annuncio a sorpresa su Instagram: «Ad agosto lascio i social...». Cosa sta succedendo. La conduttrice campana sta trascorrendo qualche giorno al mare con i figli, la sorella Frances ...