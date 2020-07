Turchia, approvata legge anti social media: aumenta il controllo del governo sui contenuti (Di mercoledì 29 luglio 2020) I social media sotto attacco in Turchia. Il parlamento turco ha approvato una nuova legge anti-social che conferisce maggiore potere al governo locale e richiede ai giganti del web l’istituzione di referenti locali che vigileranno sui contenuti e ne decideranno l’eventuale rimozione in base alle norme vigenti in Turchia. Una legge voluta dal partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, l’Akp (Partito della Giustizia e dello Sviluppo”) e dal suo alleato, il nazionalista Mhp (Partito del Movimento Nazionalista), che insieme detengono la maggioranza. Come riporta l’agenzia di stampa Anadolu, le piattaforme che in Turchia registrano oltre un milione di utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Paolo__Gali : RT @tartaro7: Il partito che fa capo a #Erdogan ha presentato una proposta di legge che, se approvata, oscurerà i #socialnetwork che non ac… - Omo_Salvadego__ : RT @tartaro7: Il partito che fa capo a #Erdogan ha presentato una proposta di legge che, se approvata, oscurerà i #socialnetwork che non ac… - SergioZ01 : RT @tartaro7: Il partito che fa capo a #Erdogan ha presentato una proposta di legge che, se approvata, oscurerà i #socialnetwork che non ac… - smilypapiking : RT @tartaro7: Il partito che fa capo a #Erdogan ha presentato una proposta di legge che, se approvata, oscurerà i #socialnetwork che non ac… - ascochita : RT @tartaro7: Il partito che fa capo a #Erdogan ha presentato una proposta di legge che, se approvata, oscurerà i #socialnetwork che non ac… -