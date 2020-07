Trump, vaccino ci siamo. Potrebbe essere approvato molto presto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato anche di un accordo con Kodak per la diffusione del nuovo vaccino contro il Covid. “Si stanno producendo in anticipo i candidati al vaccino più promettenti”, ha svelato Trump. Una improvvisa accelerata alla produzione e alla diffusione del vaccino contro il Covid-19. Ad annunciarla nelle scorse ore è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Adnkronos : #Trump: '#Vaccino potrebbe essere approvato molto presto' - pccpla : RT @Adnkronos: #Trump: '#Vaccino potrebbe essere approvato molto presto' - FirenzePost : Trump: presto negli Usa il nuovo vaccino per il Covid-19 - ilcentrotirreno : Trump: 'Vaccino potrebbe essere approvato molto presto' - RisatoNicola : @valy_s @Il_Vitruviano Questo è peggio. Sono molto preoccupato anche perché il 'partito dei vaccini' (a livello glo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vaccino

«Il vaccino a ottobre è possibile». Il super virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, fa un annuncio importante. Non solo per tutto il mondo che aspetta con ansia una cura. Ma per il presidente Dona ...Anche a pensar male, non è semplice campagna elettorale. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di un vaccino anti-Covid, pronto addirittura ad ottobre, "è credibile, entro l’autun ...