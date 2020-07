Trump, un vaccino per lo sprint finale delle presidenziali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il colosso farmaceutico Pfizer ha avviato un test su larga scala di un vaccino sperimentale sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. La sperimentazione riguarderà 30 mila volontari in 120 aree del mondo. L’obiettivo dichiarato è giungere all’autorizzazione sanitaria già entro il prossimo ottobre. L’ANNUNCIO di martedì ha seguito di poche ore un comunicato analogo da parte della Moderna, un’altra azienda farmaceutica statunitense in corsa per il vaccino. Studi di questo tipo sono detti «di fase 3». Mirano a provare l’efficacia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

