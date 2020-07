Trump su Fauci: «La sua popolarità è alta, la mia bassa. Può essere solo a causa della mia personalità» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Donsald Trump ritiene che se la popolarità del dotto Fauci – virologo della Casa Bianca – e la sua sono a due livelli così diversi stando a quanto dicono gli americani, la causa può essere solo la sua personalità. Poco importa il numero di volte in cui il presidente Usa ha contraddetto e sminuito il medico sui social. Fauci, dal canto suo, ha guadagnato popolarità per la sua gestione della crisi e il suo dire le cose come stanno a prescindere dalla volatile opinione del presidente che ha ammesso l’importanza di indossare la mascherina solo la scorsa settimana salvo poi continuare a lanciare messaggi contraddittori tramite i suoi social. LEGGI ANCHE >>> Anthony ... Leggi su giornalettismo

