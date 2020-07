Trump: se il Congresso non porterà equità nelle Big Tech, lo farò io (Di mercoledì 29 luglio 2020) Donald Trump lancia la sua crociata contro i monopoli delle Big Tech e accusa il Congresso di immobilismo. 'Se il Campidoglio non riesce a portare correttezza e onestà nel settore, cosa che avrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset

