Trump | presto negli Usa il nuovo vaccino per il Covid-19

NEW YORK – Un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere approvato molto presto. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Twitter.