Trump difende Stella Immanuel, medico star di fake news, tra Covid, rettili e alieni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Donald Trump difende l’idrossiclorochina come rimedio contro il coronavirus, definisce “ammirevole” la dottoressa del video shock che ha ritwittato e che è bloccato da Facebook e Twitter perché fonte di disinformazione, e si dipinge come vittima: “Non piaccio a nessuno. Anthony Fauci piace molto”, lavora nell’amministrazione ma “io non ho la stessa approvazione. Forse è la mia personalità”.“Ho pensato che fosse notevole”, dice riferendosi alla dottoressa Stella Immanuel, la protagonista dal video che ha destato l’attenzione del presidente per la sua difesa appassionata dell’idrossiclorochina. Il filmato mostra la pediatra spiegare di aver curato centinaia di malati di coronavirus con il farmaco antimalaria. “Nessuno ... Leggi su huffingtonpost

